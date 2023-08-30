Винищувачі МіГ-31: чим загрожує українцям цей літак і які його характеристики

Еспресо розповідає про особливості цього винищувача, яку загрозу несуть МіГи і як з ними боротися.

МіГ-31 був першим радянським винищувачем 4-го покоління. Спочатку він призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. У літака визначні характеристики: швидкість до 3400 км/год, стеля 20 км, радіус дії 720 км, вага 46,75 т. Різні модифікації МіГ-31 використовувалися як носії перспективних озброєнь та навіть для виведення на орбіту супутників.

Що таке МіГ-31

МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий винищувач-перехоплювач дальньої дії. Якщо попередні перехоплювачі в СРСР працювали в тісній взаємодії з наземними пунктами наведення (аж до виконання перехоплення за командами з КП), то при проєктуванні 31-го закладали автономне виконання бойового завдання. Винищувач прийняли на озброєння в 1981-му.

МіГ-31 – один з небагатьох серійних літаків, які коли-небудь досягали надзвукової крейсерської швидкості без використання форсажів та максимальної швидкості 2,85 маха. Винищувач повинен був прикривати територію СРСР від удару крилатими ракетами з боку Арктики, де не існувало суцільного радіолокаційного поля. Загалом МіГ-31 призначений для тривалого патрулювання і знищення висотних цілей. Радіус дії бл. 1450 км робить його головним охоронцем російської Арктики та Далекого Сходу. Їх використовують як носіїв перспективних озброєнь чи навіть для виведення на орбіту супутників.

МіГ-31 побудований на базі одномісного літака МіГ-25, першого у світі серійного винищувача зі швидкістю понад 3000 км/год. Для покращення льотних характеристик на низьких висотах конструкція 31-го зробили міцнішою, літак став двомісним – крім льотчика тут є штурман-оператор.

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Модифікації та особливості МіГ-31

За 40 років літак пройшов вісім модифікацій і модернізацій. Відомо 13 різних модифікацій МіГ-31. От деякі з них:

МіГ-31Б – серійна модифікація, оснащена системою дозаправлення у повітрі, надійшов на озброєння в 1990 році.

МіГ-31БМ – модернізовані літаки, які отримали нову систему керування озброєнням і радіолокаційну систему, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 320 км, а також одночасно супроводжувати до десяти повітряних цілей.

МіГ-31И – літак призначений для повітряного старту невеликих космічних апаратів масою 120-160 кг.

МіГ-31Ф– багатоцільовий фронтовий винищувач, призначений також для атак наземних цілей.

МіГ-31К – модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал" (літера К).

Планер літаків виконаний із суцільнометалевої конструкції. 50% маси складають високоміцні сталі, а 16 % – титанові сплави. Основні опори шасі МіГ-31 мають незвичайну конфігурацію. Переднє колесо зрушене всередину від поздовжньої осі основної опори, а заднє – назовні. Це покращує прохідність на ґрунтових і заледенілих посадкових смугах.

Винищувач оснащений приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів. МіГ-31 виконує завдання за підтримки наземної цифрової системи управління. Автоматизована наземна система може координувати чотири літаки водночас, якщо відстань між ними не перевищує 200 км.

Без ракет дальність польоту Міг-31 становить 2480 км (тривалість 2 год 44 хв.) З 4-ма ракетами дальність польоту 2400 км, а його тривалість – 2 год 35 хвилин.

Тактико-технічні характеристики МіГ-31

Екіпаж – 2 людини,

Довжина – 22,7 м,

Розмах крил – 13,5 м,

Маса порожнього літака – 21,8 т,

Маса повністю заправленого – 39,15 т,

Максимальна злітна маса – 46,75 т,

Максимальна швидкість – 3100 км/год на великій висоті і 1500 км/год на низькій,

Крейсерська швидкість – дозвукова 900 км/год, надзвукова 2500-2800 км/год,

Дальність польоту без дозаправки – 3000 км,

Бойовий радіус – 720 км,

Чому оголошують тривогу, коли злітає МіГ-31

Саме МіГ-31 постійно фігурує в повідомленнях, коли йдеться про оголошення по всій Україні повітряної тривоги.

У Генеральному штабі пояснили – справа в тому, що майже щодня в повітря злітає російський Міг-31К. Саме ця модифікація є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал" (Х-47), які можуть дістатися цілей по всій території України.

З минулої осені МіГ-31К перебувають і на аеродромах Білорусі. Тоді ж британська розвідка навела докази перекидання росіянами до Білорусі ракет "Кинджал". Кожна з цих ракет важить понад 4 тонни, маса бойової частини близько 500 кг. Максимальна дальність ураження при запуску з "міга" сягає 2 тис. км.

Росіяни активно використовують "кинджали" для обстрілів. Так, наприклад, 9 березня при масованому обстрілі десяти регіонів України були загиблі та постраждалі, вражена критична інфраструктура. В нічній атаці агресори використали 6 ракет "Кинджал". Стільки ж було використано під час ще однієї масованої ракетної атаки в травні. Тоді аеробалістичні ракети Х-47 були випущені з шести літаків МіГ-31К і всі вони були збиті українською протиповітряною обороною.

"Знищення шести "кинджалів" - це унікальна подія і для розробників системи Patriot, і для наших військових. Patriot підтвердив можливості боротьби з груповими атаками гіперзвукових ракет, а наші розрахунки показали, що вони вміють діяти ефективно у таких складних та екстремальних умовах", – писав тоді військовий експерт Сергій Згурець. Разом із тим, потрібно розуміти, що не всі українські міста мають настільки потужний комплекс ППО, як столиця, тому будь-який зліт МіГ-31 з ракетами, що б'ють на 2000 км. несуть велику загрозу.

Загалом у Повітряних силах кажуть, що РФ так часто підіймає літаки МіГ-31 у небо, щоб перевірити українську ППО, провести тренування льотного складу та вплинути на психологічний стан українців.

"Перш за все, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків, і, таким чином, навчання пілотів - це безперервний процес і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони натаскують їх. Плюс повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, що впливає на нашу економіку і на наш психологічний стан, ворог це прекрасно розуміє", - заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Крім того, Defense Express наголошує, що МіГ-31 і в ролі звичайного перехоплювача доволі небезпечна машина через наявність потужного радіолокаційного обладнання та ракет надвисокої дальності "повітря - повітря". Зокрема бортова РЛС дозволяє використовувати літак для виявлення повітряних цілей на дальностях у сотні кілометрів.

Скільки в Росії МіГ-31 і як з ними боротися

На початку 2021 року ВПС Росії налічували близько 1,5 тис. літаків, з них МіГ-31 складали близько 8% (131 літак). Випуск "31-их" закінчився ще в 1994 році. Ці літаки модернізуються до варіантів МіГ-31БМ або МіГ-31К, однак більшість із них служать уже понад 30 років і можливості їх подальшої експлуатації вичерпано.

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Потенційно на заміну цим літакам має прийти МіГ-41. Літак нового покоління створюють в рамках програми ПАК-ДП (Перспективний авіаційний комплекс - далекий перехоплювач).

"Але вона перебуває лише на самій ранній стадії і не факт (по аналогії з труднощами в рамках ПАК-ФА), що вона буде виконана і новий важкий перехоплювач, для якого бракує відповідних технологій, двигунів і величезних фінансових ресурсів, буде створено", – йдеться в матеріалі Defense Express.

Також військові оглядачі, аналізуючи кремлівські пропагандистські статті, роблять висновки, що літаки МиГ-31К із ракетами "Кинджал" не становили для Європи особливої загрози, будучи переважно психологічною зброєю. Початок цієї пропагандистської кампанії поклав особисто Путін у 2018 році.

Варто пам'ятати, навіть новітні винищувачі, передані західними партнерами (наприклад F-16), не зможуть захистити українців від "мігів". Літак, що злітає в районі Каспійського басейну і може відправити ракету на тисячі кілометрів, є мішенню хіба що для БпЛА. Українському винищувачу, щоб вразити МіГ-31, потрібно було би наблизитися до нього, заглибитися в російський повітряний простір, а це для пілота та літака може стати квитком в один бік. Натомість ефективніше боротися із "мігами" дронами-камікадзе, кажуть військові експерти.