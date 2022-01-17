Троє футболістів "Динамо" заразились коронавірусом, - ЗМІ

Про це повідомляє "Динамоманія".



За інформацією джерела, Ілля Забарний, Олександр Караваєв та Ілля Шкурін не полетіли з командою на збір до Іспанії через позитивні тести на COVID-19.

У провінції Аліканте динамівці зіграють чотири спаринги. 14 січня вони зустрінуться з іспанською "Мурсією", 22 січня зіграють з люксембурзьким "Расинг Уніоном", а 26 або 27 - з норвезьким "Боде-Глімт". Ще один суперник, з яким кияни зустрінуться 24 або 25 січня поки невідомий.

"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.