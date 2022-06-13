Трюдо заразився коронавірусом

Про це він написав у Twitter.

"У мене позитивний тест на COVID-19. Я буду дотримуватися рекомендацій та самоізолююсь. Я почуваюся добре, але це тому, що я отримав щеплення. Тож, якщо ви не зробили, зробіть вакцинацію – і якщо зможете, бустерною дозою. Давайте захистимо нашу систему охорони здоров’я, один одного та себе", - зазначив Трюдо.