Трюдо заразився коронавірусом
У прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо виявили COVID-19
Про це він написав у Twitter.
"У мене позитивний тест на COVID-19. Я буду дотримуватися рекомендацій та самоізолююсь. Я почуваюся добре, але це тому, що я отримав щеплення. Тож, якщо ви не зробили, зробіть вакцинацію – і якщо зможете, бустерною дозою. Давайте захистимо нашу систему охорони здоров’я, один одного та себе", - зазначив Трюдо.
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