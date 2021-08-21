"Це абсурд". В Білорусі протягом місяця картопля подорожчала на 188%

Знайти картоплю дешевше 1 білоруського рубля за кілограм (10,59 грн, за курсом на 21 серпня 2021 року) - завдання не з простих. У службах доставки цінник і зовсім перевищує в деяких випадках позначку в 4 рублі (42,38 грн), передає Еспресо.TV з посиланням на мінське видання Zerkalo.io, утвореного на основі забороненого цензурою популярного в Білорусі новинного порталу TUT.by.



При цьому дешевшою за білоруську є продукція з України, Азербайджану та Пакістану.



Офіційна ж статистика натомість наполягає на нібито зменшенні роздрібних цін на картоплю.



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"Картопля подорожчала аж на 188%. Це абсурд... Колишньому колгоспникові (Лукашенку - ред.), який дивним чином потрапив не в своє крісло, тепер навіть його хвалені колгоспи не можна довірити. Все, чого торкається диктатор, приймає деструктивний характер.



Його страх - це ми, прості робітники. Трактористи, заводчани, офісні співробітники - та хто завгодно. Його реальна загроза - страйк", - коментує ситуацію опозиційний ТГ-канал Баста.





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