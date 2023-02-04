"Це буде рішення України": Пентагон про використання далекобійних ракет для звільнення Криму
Україна самостійно повинна вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від російських окупантів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону Патріка Райдера під час пресконференції.
Так, бригадний генерал ВПС США відповів на запитання журналістів, чи передбачає передача далекобійних ракет GLSDB використання їх для ударів по військових об'єктах РФ у Криму.
Райдер зазначив, що боєприпаси дадуть можливість ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані.
"Що стосується українських планів стосовно операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони (українці - ред.) головні в цьому", - вказав представник Пентагону.
Водночас генерал підкреслив, що не має наміру обговорювати плани майбутні операції. Однак додав, що проводилася робота, аби забезпечити можливості, які дозволять захисникам України "бути ефективними на полі бою".
- Нагадаємо, у п'ятницю, 3 лютого, Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд, який, зокрема, включає далекобійні ракети.
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