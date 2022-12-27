"Це буде розмова про наступний рік": Зеленський анонсував звернення до Ради

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас", - зазначив президент.

І наголосив на тому, що саме ці важливі теми ляжуть в основу "розмови" з Верховною Радою:

"Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік".

Нагадаємо, Зеленський також оголосив, що готується до Міжнародного форуму у Давосі.

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