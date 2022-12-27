Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні нараду щодо роботи банківської системи та нашої співпраці з МВФ. Маємо забезпечити в наступному році ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність наших систем – банківської та фінансової", - спочатку розповів президент.

Також повідомив, що говорив із керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду BlackRock. Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу та готовий інвестувати в нашу відбудову. Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відбудови нашої держави.

"І ми вже готуємося й до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України будуть там представлені", - озвучив Володимир Зеленський головну тезу вечора.

Відзначимо, що у 2023 році форум у Давосі відбудеться з 15 по 20 січня.

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