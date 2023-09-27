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"Це була помилка": Трюдо вибачився за запрошення до парламенту Канади ветерана дивізії СС "Галичина"

27 вересня, 2023 середа
23:35
Світ прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Канадський прем'єр Джастін Трюдо вибачився від імені парламенту за запрошення ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька на виступ Володимира Зеленського

Про це пише CBC News.

"Це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду. Усі ми, хто був у Палаті в п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли й плескали, хоча ми робили це, не знаючи контексту", – сказав Трюдо.

Він зазначив, що це було "жахливим порушенням пам'яті мільйонів людей, які загинули в Голокості", а також додав, що вшанування колишнього солдата Ярослава Гуньки "глибоко, глибоко болюче" для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ-спільноти та інших груп, які стали мішенню нацистського режиму під час Другої світової війни.

Трюдо також сказав, що Канада глибоко шкодує, що Зеленського сфотографували, коли він аплодував Гунці - це фото використали російські пропагандисти.

"Надзвичайно тривожно думати, що ця кричуща помилка політизується Росією та її прихильниками, щоб забезпечити неправдиву пропаганду про те, за що бореться Україна", - сказав Трюдо в попередніх коментарях журналістам, пише Reuters.

Канада надіслала вибачення Зеленському та українській делегації дипломатичними каналами.

Довідково. Ярослав Гунька служив в українській дивізії "Галичина", або 14-ій гренадерській дивізії фронтових військ СС "Галичина", що входила у склад військ "Ваффен СС" Німеччини у 1943–1945 роках.

Вона була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства.

Дивізія не входила до структури загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом проти Червоної армії.

  • 25 вересня спікер Палати громад Канади Ентоні Рота вибачився за запрошення на засідання парламенту 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька. У BBC зауважили, що лідер канадської опозиційної консервативної партії П'єр Пуальєвр заявив, що прем'єр-міністр Трюдо також несе відповідальність за інцидент, закликавши його вибачитися. Але в офісі Трюдо, який очолює Ліберальну партію, заявили, що рішення запросити пана Гуньку було прийнято одноосібно офісом спікера, і вибачення спікера "було правильним вчинком".
Канада
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