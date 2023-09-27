"Це була помилка": Трюдо вибачився за запрошення до парламенту Канади ветерана дивізії СС "Галичина"

Про це пише CBC News.

"Це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду. Усі ми, хто був у Палаті в п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли й плескали, хоча ми робили це, не знаючи контексту", – сказав Трюдо.

Він зазначив, що це було "жахливим порушенням пам'яті мільйонів людей, які загинули в Голокості", а також додав, що вшанування колишнього солдата Ярослава Гуньки "глибоко, глибоко болюче" для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ-спільноти та інших груп, які стали мішенню нацистського режиму під час Другої світової війни.

Трюдо також сказав, що Канада глибоко шкодує, що Зеленського сфотографували, коли він аплодував Гунці - це фото використали російські пропагандисти.

"Надзвичайно тривожно думати, що ця кричуща помилка політизується Росією та її прихильниками, щоб забезпечити неправдиву пропаганду про те, за що бореться Україна", - сказав Трюдо в попередніх коментарях журналістам, пише Reuters.

Канада надіслала вибачення Зеленському та українській делегації дипломатичними каналами.

Довідково. Ярослав Гунька служив в українській дивізії "Галичина", або 14-ій гренадерській дивізії фронтових військ СС "Галичина", що входила у склад військ "Ваффен СС" Німеччини у 1943–1945 роках.

Вона була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства.

Дивізія не входила до структури загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом проти Червоної армії.