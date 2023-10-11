"Це глобальний конфлікт між демократіями й диктатурами": Портников про події на Кавказі та Близькому Сході
Віталій Портников вважає, що воєнні дії між Азербайджаном та Вірменією, а також події на Близькому Сході - це глобальний конфлікт між демократіями й диктатурами
Про це він сказав в ефірі "Говорить великий Львів".
"Росія має можливість впливати на пострадянський простір, провокувати конфлікти, як між Азербайджаном і Вірменією, що в результаті призвело до трагедії десятків тисяч людей, що змушені були залишити місця свого споконвічного проживання в Нагірному Карабасі. Люди, що пішли з цих територій, що б там не розповідали про питання територіальної цілісності Азербайджану, жили у своїх домівках сотні років. Тут усе просто: це глобальний конфлікт між демократіями й диктатурами", каже Портников.
Він також зазначив що конфлікт у Нагірному Карабаху йде не за міжнародним правом.
"У конфлікті між Азербайджаном і Вірменією, ви розумієте це чітко, - адже міжнародне право на боці Азербайджану, а десятки тисяч людей залишають свої домівки", - пояснює журналіст.
Ситуація на Близькому Сході, за його словами, це ще один приклад протистояння диктатури та демократії,у якому Україна має стати на бік демократії.
"Конфлікт між Ізраїлем і Газою (Газа не є частиною Ізраїлю, це територія палестинської держави майбутньої, яка має бути колись утворена) - це не питання кордонів, їх відновлення чи міжнародного права. Але це конфлікт між тими, хто сприяє перетворенню світу на диктаторський, і тими, хто хоче, щоб світ залишався демократичним. І Україна в цій ситуації має або спробувати залишитися на боці демократичного світу, або готуватися до зникнення з політичної карти світу як такої", - каже він.
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