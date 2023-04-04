"Це глузування і пережиток минулого": ексдержсекретар США Помпео про членство РФ та Китаю в Радбезі ООН
Це пережиток часу, що Китай та Росія займають місця в Раді безпеки ООН і водночас є країнами, які не мають наміру дотримуватися міжнародного права
Про це сказав колишній держсекретар США, а зараз конкурент Трампа на участь у президентських перегонах, Майк Помпео під час візиту до Києва, повідомляє "Радіо Свобода".
Таку позицію висловив під час візиту до Києва 3 квітня.
"Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена, але ми бачили, як Радою ООН із прав людини керували іранці. Ми бачили, як венесуельці відповідали за права людини в ООН разом із іранцями, які ставилися до жінок як до власності і керували Радою з прав людини ООН. Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни. Організація фундаментально зламана", – заявив Майк Помпео.
За його словами, членство Китаю та Росії у Радбезі ООН є пережитком минулого, ці дві країни нехтують міжнародним правом.
"Це вже пережиток часу, що комуністична партія Китаю та Росія займають два місця в Раді безпеки ООН і водночас є двома країнами, які не мають наміру дотримуватися міжнародного права. Навряд чи вони підкоряться. Я вважаю, це глузування над тим, що було. Бо якщо ви подивитеся на місію ООН, коли вона створювалася, то закладалися дуже благородні ідеї, які містяться в Статуті ООН. Втім, зараз ми можемо побачити, що ця установа зламана. Але у мене є теорія, як рухатися вперед", - резюмував колишній держсекретар США.
- Нагадаємо, 30 березня повідомлялось, що колишній державний секретар США Майкл Помпео, який є конкурентом Трампа та Десантіса на участь у президентських перегонах від республіканців приїде в Україну 3 квітня.
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