Колишній держсекретар та імовірний кандидат у президенти США Майкл Помпео відвідає Україну
В Україну 3 квітня приїде колишній державний секретар США Майкл Помпео, який є конкурентом Трампа та Десантіса на участь у президентських перегонах від республіканців
Про це пише видання Politico, опираючись на інформацію, отриману від двох поінформованих осіб.
Він очолював американське зовнішньополітичне відомство за часів Дональда Трампа, а сьогодні Помпео вважають одним з конкурентів експрезидента у боротьбі за номінацію на виборах 2024 року від Республіканської партії.
ЗМІ зазначає, що Помпео доведеться зважити усі ризики, пов'язані з безпекою. Та це нормальна практика для всіх, хто вже відвідував, або ж хоче відвідати воюючу Україну.
Наразі невідомо, чи зустрінеться Помпео з президентом Володимиром Зеленським. Жодної інформації про програму його візиту теж немає.
Politico наголошує, що поїздка в України стане для політика можливістю продемонструвати своє ставлення до війни та відсторонити себе від тих, хто скептично висловлюється щодо можливостей Києва. Йдеться насамперед про самого Дональда Трампа і губернатора Флориди Рона Десантіса.
- Нагадаємо, Майк Помпео засудив агресію Росії проти України і підтримав суверенітет України ще у червні 2022 року. Ще тоді він закликав надати Україні танки "Амбрамс" і системи "Патріот".
- Його конкурент на кандидатуру республіканців у президентських перегонах Рон Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та підтримав Україну лише 23 березня, змінивши свою попередню проросійську риторику.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.34
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе