"Дії Росії – це спланований геноцид": ексдержсекретар США Помпео закликав надати Україні танки "Амбрамс" і системи "Патріот"
Майк Помпео, державний секретар США в 2018-2021 році, засудив агресію Росії проти України і підтримав суверенітет України
Виступ діяча в Гудзонівському інституті цитує "Голос Америки".
"Незаконна, загарбницька війна Путіна становить планований геноцид, який є умисним знищенням народу, за визначенням ООН 1948 року", - сказав Помпео.
Він також порівняв дії Путіна із діями Йосифа Сталіна.
"Поки Путін залишається при владі, Росія залишатиметься фактичною в'язницею і жодна країна, яка стоїть на перешкоді її розширення не відчуватиме себе в безпеці", – зазначив колишній держсекретар.
На думку Помпео, США мають підтримати Україну, щоб "уникнути ширшого конфлікту в Європі, який майже напевне вимагав би безпосереднього долучення американських військових", запобігти "відбудові російської імперії" та утворенню союзу Росії та Китаю. Серед необхідної оборонної підтримки, Помпео виступив за надання Україні американських танків "Абрамс" та систем "Патріот".
- Нагадаємо, 23 червня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули американські системи залпового вогню HIMARS, дальність враження яких сягає 300 км.
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