"Це кордон нашої держави, та стіна, яку ми хотіли побудувати": Княжицький про роль української мови

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Безумовно колонізація полягала в тому щоб вбити наші традиції, вбити нашу мову і все, що нас відрізняє від росіян. Мова - це головний маркер, який нас відрізняє від всіх, а від росіян - у першу чергу, оскільки ми були російською колонією", - зазначив він.

Княжицький зауважив, що Конституційний суд прийняв рішення, що не існує такого поняття як "російськомовне населення", існують росіяни як національна меншина, так само як інші національні меншини, які проживають в Україні й існують українці й представники інших народів.

"Мова меншини має певний захист, про це говорить наш Закон про національні меншини, який був нещодавно прийнятий у Верховній Раді. Але українська мова як державна, яка є атрибутом нашої держави, так само як прапор, гімн - цим ми відрізняємося від росіян", - додав депутат.

Окрім цього, він зазначив, що коли Ізраїль відбудовував свою незалежність - вони відновили взагалі мертву мову, яка їх ідентифікує. У них не існувала мовна поліція, але були громадські організації, уповноважені державою й люди ходили вулицями Тель-Авіву й підходили до людей, які говорили іншими мовами, й казали говорити на івриті.

"Тому, коли в нас українці, очевидно, що вони мають мати повністю захищені права, але наша мета і полягала в тому, що якщо ви в будь-якому населеному пункті України заходите в магазин і звертається українською мовою - продавець зобов'язаний відповісти вам українською мовою. Це не забороняється відповідати, коли до нього звертаються іншою мовою і він її раптом знає, але він немає права не відповісти українською, коли до нього звертаються українською мовою. Але це атрибут держави", - наголосив він.

Зокрема Княжицький згадав про Нещодавно вийшло інтерв'ю зі колишнім канцлером Німеччини від соціал-демократів Шредером, де він зазначив, що однією з умов Путіна для припинення, так би мовити, повномасштабного вторгнення було введення двомовності.

"Бо мова - це кордон нашої держави, це та стіна, яку ми хотіли побудувати на кордоні", - сказав він.