"Це можливо абсолютно": Резніков назвав умову завершення війни до кінця року
Міністр оборони Олексій Резніков назвав "абсолютно реалістичним планом" деокупацію до кінця 2022 року захоплених Росією українських територій щонайменше до тих позицій, на яких сторони перебували напередодні повномасштабної війни
Про це Резніков сказав у інтерв'ю ВВС News Україна.
При цьому завершення війни до кінця року Резніков назвав "абсолютно можливим".
"Це (завершення війни до кінця року - ред.) можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року", - сказав Резніков.
Такий розвиток подій міністр назвав реальним за умови, що міжнародні партнери продовжать допомагати Україні.
"Реальне (завершення війни до кінця року - ред.), якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії - ред.). Це серйозний загальносвітовий проєкт", - сказав Резніков.
Водночас міністр оборони наголосив, що війна з Росією - це "не спринт, а марафон" і українцям слід навчитися працювати у стані війни.
"Десь на 21-й день (повномасштабної війни - ред.) я відчув, що я можу закінчитись, що я виснажений психічно, емоційно, що я не сплю, немає відновлення моїх батарейок. Тоді я провів сам з собою два дні сеансу психотерапії. І я собі сказав: друже, це не спринт і навіть не стаєрська дистанція, це справжній марафон. ... Психіка казала: це ж ненадовго, два-три дні, і все закінчиться, ми повернемося в стан гібридної війни, до якої ми звикли. До стану, в якому ми жили останні вісім років: коли на Донбасі війна, а все решта - ніби мирне життя. Але я собі сказав: "Ні, друже, визнай, що так, як було, вже ніколи не буде. Буде якось інакше. І ми маємо в цьому "інакше" бути переможцями". ... І ось з цього моменту я примусив себе спати хоча б чотири години на добу. І сьогодні я живу в режимі марафону. Україна має зрозуміти, що війна не завершена. І навіть деокуповані зараз Київщина, Чернігівщина, Сумщина, і Вінниця, в яку сьогодні (14 липня - ред.) прилетіло, і Краматорськ, і Миколаїв, і Одеса - ми живемо в стані серйозної війни. І хто вступив в партію "тих, які завершили війну", не праві абсолютно. Треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у стані війни", - сказав Резніков.
- 15 липня Резніков повідомив, що в Україну прибули американські реактивні системи залпового вогню M270.
- За словами міністра оборони, президент Володимир Зеленський наказав Генштабу готувати плани деокупації всієї України і виходу на кордони 1991 року.
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