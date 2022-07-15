"Це можливо абсолютно": Резніков назвав умову завершення війни до кінця року

Про це Резніков сказав у інтерв'ю ВВС News Україна.

При цьому завершення війни до кінця року Резніков назвав "абсолютно можливим".

"Це (завершення війни до кінця року - ред.) можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року", - сказав Резніков.

Такий розвиток подій міністр назвав реальним за умови, що міжнародні партнери продовжать допомагати Україні.

"Реальне (завершення війни до кінця року - ред.), якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії - ред.). Це серйозний загальносвітовий проєкт", - сказав Резніков.

Водночас міністр оборони наголосив, що війна з Росією - це "не спринт, а марафон" і українцям слід навчитися працювати у стані війни.

"Десь на 21-й день (повномасштабної війни - ред.) я відчув, що я можу закінчитись, що я виснажений психічно, емоційно, що я не сплю, немає відновлення моїх батарейок. Тоді я провів сам з собою два дні сеансу психотерапії. І я собі сказав: друже, це не спринт і навіть не стаєрська дистанція, це справжній марафон. ... Психіка казала: це ж ненадовго, два-три дні, і все закінчиться, ми повернемося в стан гібридної війни, до якої ми звикли. До стану, в якому ми жили останні вісім років: коли на Донбасі війна, а все решта - ніби мирне життя. Але я собі сказав: "Ні, друже, визнай, що так, як було, вже ніколи не буде. Буде якось інакше. І ми маємо в цьому "інакше" бути переможцями". ... І ось з цього моменту я примусив себе спати хоча б чотири години на добу. І сьогодні я живу в режимі марафону. Україна має зрозуміти, що війна не завершена. І навіть деокуповані зараз Київщина, Чернігівщина, Сумщина, і Вінниця, в яку сьогодні (14 липня - ред.) прилетіло, і Краматорськ, і Миколаїв, і Одеса - ми живемо в стані серйозної війни. І хто вступив в партію "тих, які завершили війну", не праві абсолютно. Треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у стані війни", - сказав Резніков.

15 липня Резніков повідомив, що в Україну прибули американські реактивні системи залпового вогню M270.

За словами міністра оборони, президент Володимир Зеленський наказав Генштабу готувати плани деокупації всієї України і виходу на кордони 1991 року.

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