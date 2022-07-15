Є конкретний наказ президента Генштабу готувати плани деокупації всієї України, ми дійдемо до кордонів 1991 року, - Резніков
Міністр оборони України розповів про плани президента повернутися до кордонів 1991 року та деокупувати всю країну
Про це Олексій Резніков розказав в інтерв’ю для BBC Україна.
Зеленський віддав наказ відвоювати окупований південь, а потім й інші регіони України.
"Є конкретний наказ президента Генеральному штабу готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року. Конкретний наказ. А далі вже, з точки зору пріоритезації планів - військові, виходячи з можливостей, повинні запропонувати цей (план, - Ред.).
Ми дійдемо до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.
Питання в черговості кампаній і ресурсу, який нам для цього потрібен. І ми це, абсолютно не приховуючи, обговорюємо з нашими партнерами. Вони знають наші плани. І допомагають нам, розуміючи, що і коли нам потрібно для того чи іншого просування", - сказав Резніков.
Міністр оборони України наголосив, що питання не про конкретну наступальну операцію.
"Мова і не може йти про конкретну наступальну операцію, тому що я не генерал. Ми домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію", - додав міністр.
- 10 липня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що президент наказав українським військовим повернути окуповані території на Півдні України, які є важливими для економіки країни. Зенелський прокоментував цю заяву.
- 8 липня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців південних областей терміново евакуюватися.
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