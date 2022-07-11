Зеленський уточнив свій наказ про деокупацію Півдня України

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Президента попросили прокоментувати слова Резнікова в інтерв'ю британському виданню про наказ глави держави розпочати деокупацію південних прибережних районів України, що тимчасово захоплені армією РФ, і розробити для цього відповідні плани в Генштабі.

"Чесно кажучи, не читав інтерв'ю міністра оборони. Можу сказати, що завдання всіх наших військових – деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планів, якщо ви не проти, ділитися не буду", – відповів Зеленський.

10 липня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що президент наказав українським військовим повернути окуповані території на Півдні України, які є важливими для економіки країни.

8 липня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців південних областей терміново евакуюватися.

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