Зеленський наказав військовим звільнити Південь, - Резніков

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.

Видання повідомляє, що Україна накопичує бойову силу та західну зброю, щоб деокупувати Південь.

"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент дав доручення головнокомандувачу військ розробити плани. Після цього генеральний штаб виконує домашнє завдання і каже, що для досягнення мети нам потрібно те і те. Це моя робота. Я пишу листи колегам у країни-партнери", - розповів Резніков.

8 липня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців південних областей терміново евакуюватися.

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