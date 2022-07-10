Зеленський наказав військовим звільнити Південь, - Резніков
Президент наказав українським військовим повернути окуповані території на Півдні України, які є важливими для економіки країни
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.
Видання повідомляє, що Україна накопичує бойову силу та західну зброю, щоб деокупувати Південь.
"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент дав доручення головнокомандувачу військ розробити плани. Після цього генеральний штаб виконує домашнє завдання і каже, що для досягнення мети нам потрібно те і те. Це моя робота. Я пишу листи колегам у країни-партнери", - розповів Резніков.
- 8 липня віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців південних областей терміново евакуюватися.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе