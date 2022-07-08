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Верещук закликає мешканців південних областей терміново евакуюватися

8 липня, 2022 п'ятниця
22:36
Новини На фото Збройні сили України

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами

Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", – пояснила Верещук, додавши, що виїжджати і вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", – зазначила Верещук.

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За її словами, Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях, та робить все, аби закрити можливість для людей офіційно евакуюватись. Водночас люди, особливо жінки, у яких є діти, повинні мати життєву мудрість і розуміти: перебування на території Херсонської та Запорізької області в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Верещук також зазначила, що російські загарбники використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

  • 8 липня Верещук обурилась виселенням переселенців зі шкіл, лікарень та санаторіїв.
  • 8 липня ЗСУ знищили 2 командні пункти РФ на Херсонщині. Того ж дня радник голови ОВА повідомив, що на Херсонщині горить завод "Полімер", де, ймовірно, був склад армії РФ.

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