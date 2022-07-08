Про це Ірина Верещук написала у Телеграм.

Наразі багато ВПО тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які прихистили людей в перші дні та тижні повномасштабної війни, — пояснила вона суть проблеми.

"Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю", - розповіла віцепрем'єрка.

"Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ. Тобто, можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення. Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас", - резюмувала Ірина Верещук.

8 липня президент Зеленський повідомив, що Дніпропетровщина прийняла понад 300 тис. переселенців.

Переселенці отримають соцпослуги та виплати навіть у разі втрати паспорта.

Верховна Рада України пропонує звільнити внутрішньо переміщених людей від сплати за проживання і комунальні послуги.

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