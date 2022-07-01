Про це інформують на сайті Мінреінтеграції.

"1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати можна без паспорта", - йдеться в повідомленні.

Використовуватимуть документи з "Дії" або довідку звернення за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

"Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже", - додали в Мінреінтеграції.

Верховна Рада України пропонує звільнити внутрішньо переміщених людей від сплати за проживання і комунальні послуги.

Станом на 29 червня урядова програма, що передбачає компенсацію роботодавцям мінімальної зарплати за нові робочі місця для переселенців, дозволила працевлаштувати 6166 внутрішньо переміщених людей.

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