Переселенці отримають соцпослуги та виплати навіть у разі втрати паспорта
1 липня Кабмін дозволив внутрішньо переміщеним особам стати на облік та почати отримувати виплати без паспорта
Про це інформують на сайті Мінреінтеграції.
"1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати можна без паспорта", - йдеться в повідомленні.
Використовуватимуть документи з "Дії" або довідку звернення за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.
"Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже", - додали в Мінреінтеграції.
- Верховна Рада України пропонує звільнити внутрішньо переміщених людей від сплати за проживання і комунальні послуги.
- Станом на 29 червня урядова програма, що передбачає компенсацію роботодавцям мінімальної зарплати за нові робочі місця для переселенців, дозволила працевлаштувати 6166 внутрішньо переміщених людей.
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