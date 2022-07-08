На Херсонщині горить завод "Полімер", де, ймовірно, був склад армії РФ, - радник голови ОВА

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"За попередньою інформацією, горить завод "Полімер" у Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських воєнних", - написав він у facebook.

О 5 годині ранку 8 липня також був потужний вибух у Новій Каховці, очікується офіційне підтвердження про влучання по ворожих складах.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що ЗСУ зможуть на початку серпня заблокувати російські війська в Херсоні та Новій Каховці.

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