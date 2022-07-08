На Херсонщині горить завод "Полімер", де, ймовірно, був склад армії РФ, - радник голови ОВА
У селі Киселівка, що на Херсонщині горить завод "Полімер", де російські військові, ймовірно, розмістили свій склад
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
"За попередньою інформацією, горить завод "Полімер" у Киселівці, в якому ймовірно знаходився склад російських воєнних", - написав він у facebook.
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