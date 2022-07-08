У Новій Каховці прогримів вибух, містяни кажуть про можливу детонацію складів, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Послідовно наші збройні сили винищують склади зі всіма запасами окупантів. Вчора, 7 липня, була 25 серія Чорнобаївки, у якій розтрощили скупчення ворожої військової техніки. А сьогодні з ранку, 8 липня, був потужний вибух у Новій Каховці з детонуванням, яке тривало ще певний час. Тобто влучні попадання у склади з боєкомплектами, які ворог вже розташовує якомога далі від лінії фронту, сподіваючись на безпечний тил, стають традицією", - зауважив Сергій Хлань.



Радник голови Херсонської ОВА вважає, що винищуючи тилові запаси ворога, ми зможемо вже спокійно починати контрнаступальні дії, і це певна підготовка, тим більше останніми днями є інформація про постійні вибухи на складах окупантів у Херсоні, Чорнобаївці, Новій Каховці та в інших населених пунктах.



"Це вже третій приліт у Нову Каховку, вже третій раз знищуються там склади. У Новій Каховці окупанти постійно передислокуються і була інформація, що вони хотіли перебазувати склади у Каховку, але, як бачимо, передислокували в інше місце і зранку влучне попадання. Офіційне підтвердження ще чекаємо", - зазначив Хлань.

3 липня Міноборони Великої Британії повідомило, що в окупованій росіянами Херсонській області розгорнувся широкомасштабний збройний та мирний опір загарбникам

5 липня у Херсоні пролунав вибух, знищено склади окупантів

6 липня херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів

Також у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи, одна людина загинула, є поранені