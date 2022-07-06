Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, виклавши у Телеграм звернення херсонських партизанів з руху "Жовта стрічка".

У відео йдеться, що біля залізничного вокзалу в Херсоні партизани знищили склад з боєприпасами росіян.

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Людина у балаклаві розповіла також про розташування російських загарбників. Дві сотні окупантів, за словами партизана, перебуває у компанії "Солар лаб" на Миколаївському шосе – 5 кілометр. Ще понад 100 загарбників розмістилися у колишній будівлі СБУ на вулиці Лютеранська 1. "Обидва місця спалять або партизани або ЗСУ, — обіцяє партизан.

Рух "Жовта стрічка" підтримує акцію "Стоп референдум" та блокуватиме будівлі й битимемося на вулицях і мостах за Херсонщину. Партизани заявили, що не підтримують жодного проросійського уряду, а зрадники й причетні до окупації вже у "списках смертників".

6 липня у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи, одна людина загинула, є поранені.

6 липня на Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів.

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