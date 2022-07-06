Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.



"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – розповідає рашист.

Родині загарбник розповідає про втрати РФ: "Сегодня наших 6 - "300".

Окупант зізнається, що не уявляє, як далі жити у мирному місті. І перше, що зробить, якщо повернеться піде замолювати гріхи.

"Поеду на кладбище к своей бабушке, она мой ангел-хранитель. В церковь потом поеду в Топловским монастырь. Я все церкви объезжу, знаю, что Господь-Бог бережет меня", - додав російський окупант.



СБУ нагадує, що російські солдати можуть здатися в полон – телефонна лінія 2402.

Окупанти навмисне калічать себе, щоб їх визнали непридатними та відправили додому, - перехоплення СБУ.

Нагадаємо, 28 червня дружини бурятів-окупантів вимагали від голови Бурятії повернути чоловіків додому, бо вони "виснажені морально та фізично".

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