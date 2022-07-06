"Это на всю жизнь, я не вылечусь от этого никогда": окупант розповів про понівечені трупи російських військових на Херсонщині
СБУ перехопила розмову, в якій російський окупант розповідає про їхні "справи" на Херсонщині. Рашист жаліється, що ніколи не вилікується від тієї кількості тіл російських військових, яку побачив
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – розповідає рашист.
Родині загарбник розповідає про втрати РФ: "Сегодня наших 6 - "300".
Окупант зізнається, що не уявляє, як далі жити у мирному місті. І перше, що зробить, якщо повернеться піде замолювати гріхи.
"Поеду на кладбище к своей бабушке, она мой ангел-хранитель. В церковь потом поеду в Топловским монастырь. Я все церкви объезжу, знаю, что Господь-Бог бережет меня", - додав російський окупант.
СБУ нагадує, що російські солдати можуть здатися в полон – телефонна лінія 2402.
- Окупанти навмисне калічать себе, щоб їх визнали непридатними та відправили додому, - перехоплення СБУ.
- Нагадаємо, 28 червня дружини бурятів-окупантів вимагали від голови Бурятії повернути чоловіків додому, бо вони "виснажені морально та фізично".
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