Про це інформує Суспільне з посиланням на голову Скадовської міської ради Олександра Яковлєва.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", - сказав Яковлєв.

Місцеві жителі Скадовська повідомляють про три ракети, які полетіли в північну сторону міста. Після цього пролунали декілька вибухів, над містом дим.

Також ввечері 22 червня в окупованому Скадовську, в районі порту, пролунали вибухи.

6 липня на Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів.

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