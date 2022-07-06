У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, одна людина загинула, є поранені
У Скадовську Херсонської області внаслідок вибухів загинула одна людина, є поранені. Відомо, що пошкоджений житловий будинок
Про це інформує Суспільне з посиланням на голову Скадовської міської ради Олександра Яковлєва.
"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", - сказав Яковлєв.
Місцеві жителі Скадовська повідомляють про три ракети, які полетіли в північну сторону міста. Після цього пролунали декілька вибухів, над містом дим.
- Також ввечері 22 червня в окупованому Скадовську, в районі порту, пролунали вибухи.
- 6 липня на Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів.
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