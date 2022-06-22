У районі порту окупованого Скадовська пролунали вибухи
Ввечері 22 червня в окупованому Скадовську, в районі порту, пролунали вибухи
Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв.
Пролунало 2 вибухи.
"У Скадовську тільки що знову "прилетіло". Було чути два вибухи, один потужний в районі порту. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бережіть себе. Попадання в промислову зону в районі порту", - написав Яковлєв.
- 18 червня у захопленому Скадовську Херсонської області російські окупанти вбили рятувальника.
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