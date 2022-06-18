В окупованому Скадовську росіяни вбили рятувальника
У захопленому Скадовську Херсонської області російські окупанти вбили рятувальника
Про це повідомляє у Facebook заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
"Російські окупанти вбили пожежника в Скадовську. Віддамо шану Бойченко Сергію Вікторовичу, чесному пожежнику і громадянину України, якого сьогодні вбила РФ", - написав Данилов.
Інформацію про загибель рятувальника підтвердив Укрінформу мер Скадовська Олександр Яковлєв, який перебуває за межами міста. Відомо, що Бойченка військові викрали з дому.
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