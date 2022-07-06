У тимчасово окупованому Херсоні знищено склади окупантів, – радник голови ОВА
У Херсоні пролунав вибух, поблизу залізничного вокзалу здійнявся дим - горить склад з боєприпасами
Про це інформують депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко, Суспільне та місцеві ЗМІ.
"В Херсоні вибух. Потрапили по складу з боєприпасами", - написав Гончаренко.
Суспільне додає, що в районі залізничного вокзалу видно дим: "Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух".
Радник голови ОВА Сергій Хлань підтвердив "Суспільному", що у Херсоні в районі залізничного вокзалу знищили склади військових РФ.
Суспільне також повідомляє, що було чути вибухи у Скадовську. Очевидці розповіли про запуск ракет зі сторони порту.
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