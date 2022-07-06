Про це інформують депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко, Суспільне та місцеві ЗМІ.

"В Херсоні вибух. Потрапили по складу з боєприпасами", - написав Гончаренко.

Суспільне додає, що в районі залізничного вокзалу видно дим: "Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух".

Радник голови ОВА Сергій Хлань підтвердив "Суспільному", що у Херсоні в районі залізничного вокзалу знищили склади військових РФ.

Суспільне також повідомляє, що було чути вибухи у Скадовську. Очевидці розповіли про запуск ракет зі сторони порту.

3 липня Міноборони Великої Британії повідомило, що в окупованій росіянами Херсонській області розгорнувся широкомасштабний збройний та мирний опір загарбникам

5 липня стало відомо, що в окупованій Херсонській області призначили голову Кабінету Міністрів. Ним став колишній перший віце-прем'єр уряду Калінінградської області 51-річний Сергій Єлісєєв

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