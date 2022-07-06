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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У тимчасово окупованому Херсоні знищено склади окупантів, – радник голови ОВА
Оновлено

У тимчасово окупованому Херсоні знищено склади окупантів, – радник голови ОВА

6 липня, 2022 середа
16:06
війна з Росією Херсон вибух

У Херсоні пролунав вибух, поблизу залізничного вокзалу здійнявся дим - горить склад з боєприпасами

Про це інформують депутат Верховної Ради України Олексій ГончаренкоСуспільне та місцеві ЗМІ.

"В Херсоні вибух. Потрапили по складу з боєприпасами", - написав Гончаренко.

Суспільне додає, що в районі залізничного вокзалу видно дим: "Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух".

Радник голови ОВА Сергій Хлань підтвердив "Суспільному", що у Херсоні в районі залізничного вокзалу знищили  склади військових РФ.

Суспільне також повідомляє, що було чути вибухи у Скадовську. Очевидці розповіли про запуск ракет зі сторони порту.

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Херсон
Олексій Гончаренко
окуповані території
окупанти
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