Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Поки що зарано говорити про звільнення Херсону та Нової Каховки. Для цього немає умов. Є умови для того, щоб блокувати ці населені пункти. Я говорю про просування Збройних сил України до цих населених пунктів, щоб заблокувати російські війська в Херсоні та Новій Каховці", - пояснив Коваленко.

Експерт наголосив, що не слід очікувати миттєвих результатів роботи Збройних сил України.

"Не слід очікувати, що Збройні сили України швидко зможуть просуватись на всіх напрямках. Зараз ми спостерігаємо дуже цікаву ситуацію на північно-східному напрямку від Херсону. На цій ділянці фронту в дуже цікавій локації декілька батальйонно тактичних груп окупантів можуть опинитися в оточенні. Ворог намагається утримати цю ділянку фронту та перекидає туди війська. Однак їм цього не вдасться зробити. Тому я вважаю. що на початку серпня ЗСУ зможуть заблокувати Херсон та Нову Каховку", - додав він.

3 липня Міноборони Великої Британії повідомило, що в окупованій росіянами Херсонській області розгорнувся широкомасштабний збройний та мирний опір загарбникам

6 липня на Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів.