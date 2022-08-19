"Це наша ідеологічна зброя": у Києві презентували короткометражний фільм "Ма!"
У Медіацентрі Україна - Укрінформ 19 серпня презентували короткометражну стрічку "Ма!". Вона розповідає про різницю спілкування зі своїми матерями між українськими захисниками та загарбниками
Про це повідомили на брифінгу Медіацентр Україна - Укрінформ.
Фільм покаже глядачеві дві дзеркальні ситуації. У першій зі своєю матір’ю спілкуватиметься російський солдат. У другій — український. Можливо, саме у взаєминах із нашими матерями й криється відповідь на запитання — чому між нашим і їхнім народом така велетенська різниця?
Стрічка показує лише реальні діалоги, які взяті з розмов ворога зі своїми рідними. Знімали її на військовій базі усього лише 12 годин.
"Ми знімали на військовій базі і було страшно ходити у російській військовій формі", — каже автор картини Максим Яковлєв.
Режисер фільму Богдан Желєзняк заявив, що готовий до співпраці. Він також назвав стрічку народною власністю, ідеологічною зброєю. Саме тому він зацікавлений у тому, щоб її побачило якомога більше народу.
Працювали над фільмом випускники КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого, випускники Ukrainian Film School, волонтери, члени добровольчих формувань Територіальної оборони та ЗСУ.
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