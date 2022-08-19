Про це повідомили на брифінгу Медіацентр Україна - Укрінформ.

Фільм покаже глядачеві дві дзеркальні ситуації. У першій зі своєю матір’ю спілкуватиметься російський солдат. У другій — український. Можливо, саме у взаєминах із нашими матерями й криється відповідь на запитання — чому між нашим і їхнім народом така велетенська різниця?

Стрічка показує лише реальні діалоги, які взяті з розмов ворога зі своїми рідними. Знімали її на військовій базі усього лише 12 годин.

"Ми знімали на військовій базі і було страшно ходити у російській військовій формі", — каже автор картини Максим Яковлєв.

Режисер фільму Богдан Желєзняк заявив, що готовий до співпраці. Він також назвав стрічку народною власністю, ідеологічною зброєю. Саме тому він зацікавлений у тому, щоб її побачило якомога більше народу.

Працювали над фільмом випускники КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого, випускники Ukrainian Film School, волонтери, члени добровольчих формувань Територіальної оборони та ЗСУ.

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