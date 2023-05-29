Про це пишуть білоруські та російські ЗМІ.

"Я часто наводжу ваші, нашого голови цитати на рівні (зустрічей, – ред.) глав держав, коли йдеться про створення єдиної валюти й таке інше, що це непростий процес. І, напевно, не сьогоднішнього дня, як ми домовилися з президентом Росії", – сказав Лукашенко під час зустрічі з головою центробанку Росії Ельвірою Набіулліною у Мінську.

Білоруський президент нагадав, що РФ та Білорусь створили Міжбанківську валютну раду і цей орган працює, однак це не означає, що Мінськ готовий запроваджувати єдину валюту з Росією.

За словами Лукашенка, це питання регулярно порушують деякі патріотично налаштовані громадяни двох країн.

Раніше самопроголошений президент Білорусі казав, що не заперечує запровадження єдиної з Росією валюти.