"Це непростий процес": Лукашенко повідомив, що Білорусь наразі не перейде на єдину валюту з РФ
Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко не захотів переводити країну на єдину валюту з Росією, адже це питання не на часі
Про це пишуть білоруські та російські ЗМІ.
"Я часто наводжу ваші, нашого голови цитати на рівні (зустрічей, – ред.) глав держав, коли йдеться про створення єдиної валюти й таке інше, що це непростий процес. І, напевно, не сьогоднішнього дня, як ми домовилися з президентом Росії", – сказав Лукашенко під час зустрічі з головою центробанку Росії Ельвірою Набіулліною у Мінську.
Білоруський президент нагадав, що РФ та Білорусь створили Міжбанківську валютну раду і цей орган працює, однак це не означає, що Мінськ готовий запроваджувати єдину валюту з Росією.
За словами Лукашенка, це питання регулярно порушують деякі патріотично налаштовані громадяни двох країн.
Раніше самопроголошений президент Білорусі казав, що не заперечує запровадження єдиної з Росією валюти.
- 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- Одразу після цього, Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав жартом пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розташувати російську ядерну зброю у країні.
- Керівник білоруської опозиційної ініціативи ByPol Олександр Азаров вважає, що Лукашенко непередбачувана людина і може використати ядерну зброю навіть проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе