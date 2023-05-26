Путін ризикує, розміщуючи ядерну зброю в Білорусі, - керівник опозиційної ініціативи ByPol

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода

"Президент Росії Володимир Путін ризикує, розміщуючи ядерну зброю в Білорусі, бо фактичний правитель цієї країни Олександр Лукашенко може заволодіти нею", - зазначив Азаров.

Керівник білоруської опозиційної ініціативи ByPol також додав, що Лукашенко непередбачувана людина і може використати ядерну зброю навіть проти Росії.

"Лукашенко може використовуватиме її в переговорах з тією ж Росією. І тому росіяни неодноразово заявляли, що, якщо ядерна зброя буде поставлена, то тільки під контролем Росії. Український контрнаступ, дай Боже, буде успішним. І коли Лукашенко побачить, що Кремлю вже не до нього, то зможе заволодіти цією зброєю. Це великий ризик для Росії. Я думаю, що росіяни це розуміють і прораховують", - підкреслив Азаров.

25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

Вже 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. А Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країну.

Аналітики Інституту вивчення війни вважают, що угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямована на закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю, ймовірне розгортання ядерної зброї на білоруській території навряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку РФ



