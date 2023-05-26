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Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи означає ескалацію з боку РФ, - ISW

26 травня, 2023 п'ятниця
09:37
Війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямована на закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю, ймовірне розгортання ядерної зброї на білоруській території навряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку РФ

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що 25 травня у Мінську міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на білоруській території. Шойгу підкреслив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю у випадку її розміщення в Білорусі, та заявив, що білоруські літаки тепер здатні нести ядерну зброю.

В ISW нагадали, що 25 березня президент Росії раніше оголосив, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, ймовірно, для того, щоб відновити інформаційні операції про потенційну ядерну ескалацію через війну в Україні.

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Також додається, що під час підписання угоди Шойгу оголосив, що російські війська розгорнуть додаткові військові контингенти в Білорусі для розвитку військової інфраструктури, розширення спільних бойових навчань і проведення розвідувальних заходів поблизу кордонів так званої Союзної держави.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає наявності значної військової інфраструктури, а також російського командування і контролю над елементами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – наголосили в ISW.

  • 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
  • Вже 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. А Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країну.
Росія
Білорусь
зброя
ядерна безпека
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