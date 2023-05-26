Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що 25 травня у Мінську міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на білоруській території. Шойгу підкреслив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю у випадку її розміщення в Білорусі, та заявив, що білоруські літаки тепер здатні нести ядерну зброю.

В ISW нагадали, що 25 березня президент Росії раніше оголосив, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, ймовірно, для того, щоб відновити інформаційні операції про потенційну ядерну ескалацію через війну в Україні.

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Також додається, що під час підписання угоди Шойгу оголосив, що російські війська розгорнуть додаткові військові контингенти в Білорусі для розвитку військової інфраструктури, розширення спільних бойових навчань і проведення розвідувальних заходів поблизу кордонів так званої Союзної держави.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає наявності значної військової інфраструктури, а також російського командування і контролю над елементами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – наголосили в ISW.