Цією думкою він поділився в етері Еспресо.

Експерт зауважив, що у Білорусі чекали на реакцію Китаю щодо розміщення ядерної зброї у країні.

"У Китаї виказали своє незадоволення. За місяць знизився вантажопотік залізницею через Білорусь на Європу на 54%. Відповідно Китай прийняв таке рішення, все ж таки він тут основний бенефіціар. Це дуже засмутило Лукашенка, бо це дохід і ВВП. Ймовірно, він нічого не може сказати Путіну, не може нічого заперечити", - пояснює Бульба.

Білоруський громадський діяч нагадав, що Велика сімка рекомендувала Китаю все ж таки натиснути на Путіна.

"Білоруський представник Організації Об’єднаних Націй виступаючи, ймовірно, після розмови з Лукашенком, він же не міг сам по собі висловити цю ініціативу, почав говорити: ви не зважайте, це все реклама, чисто поговорити, насправді ж нічого не буде. Зараз ми маємо інформацію, що все ж таки ця угода підписана. Це викликає деяке здивування, таке враження, що такий собі "хтось" вирішив піти ва-банк", - припускає керівник "Беларусь 2.0. Робім разам".

Бульба згадав, що була версія про те, що для Путіна розмови про розміщення ядерної зброї на території Білорусі є спроба певного інформаційного тиску.

"З однієї сторони пригрозити, що ми розмістимо ядерну зброю. Водночас всі чекали, що зіграє роль санкцій, тоді - не розмістимо. Зараз послухавши білоруського міністра оборони зрозуміло, вони живуть у якомусь своєму паралельному всесвіті, бо той заявляє про невиконання Будапештського меморандуму, а хто Будапештський меморандум найперше не виконує, як сама Росія. По-друге, він заявляє, що Захід хоче розірвати слов’янське єднання, оце те, що зараз відбувається - агресія Росії проти України, війна відкрита. Він каже, що це Захід таким чином розвиває слов’янське єднання", - дивується експерт.