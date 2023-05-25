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Лукашенко не може заперечити Путіну, - білоруський громадський діяч Бульба про розміщення ядерної зброї

25 травня, 2023 четвер
12:09
Війна з Росією Лукашенко і Путін

Керівник "Беларусь 2.0. Робім разам", білоруський громадський діяч Сергій Бульба висловив здивування щодо підписання документа про розміщення ядерної зброї

Цією думкою він поділився в етері Еспресо.

Експерт зауважив, що у Білорусі чекали на реакцію Китаю щодо розміщення ядерної зброї у країні.

"У Китаї виказали своє незадоволення. За місяць знизився вантажопотік залізницею через Білорусь на Європу на 54%. Відповідно Китай прийняв таке рішення, все ж таки він тут основний бенефіціар. Це дуже засмутило Лукашенка, бо це дохід і ВВП. Ймовірно, він нічого не може сказати Путіну, не може нічого заперечити", - пояснює Бульба.

Білоруський громадський діяч нагадав, що Велика сімка рекомендувала Китаю все ж таки натиснути на Путіна.

"Білоруський представник Організації Об’єднаних Націй виступаючи, ймовірно, після розмови з Лукашенком, він же не міг сам по собі висловити цю ініціативу, почав говорити: ви не зважайте, це все реклама, чисто поговорити, насправді ж нічого не буде. Зараз ми маємо інформацію, що все ж таки ця угода підписана. Це викликає деяке здивування, таке враження, що такий собі "хтось" вирішив піти ва-банк", - припускає керівник "Беларусь 2.0. Робім разам".

Бульба згадав, що була версія про те, що для Путіна розмови про розміщення ядерної зброї на території Білорусі є спроба певного інформаційного тиску.

"З однієї сторони пригрозити, що ми розмістимо ядерну зброю. Водночас всі чекали, що зіграє роль санкцій, тоді - не розмістимо. Зараз послухавши білоруського міністра оборони зрозуміло, вони живуть у якомусь своєму паралельному всесвіті, бо той заявляє про невиконання Будапештського меморандуму, а хто Будапештський меморандум найперше не виконує, як сама Росія. По-друге, він заявляє, що Захід хоче розірвати слов’янське єднання, оце те, що зараз відбувається - агресія Росії проти України, війна відкрита. Він каже, що це Захід таким чином розвиває слов’янське єднання", - дивується експерт.

  • Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
  • 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
  • 23 квітня офіційні джерела міністерства оборони Республіки Білорусь розповіли як проходить підготовка до розміщення на території країни різних видів російського ядерного озброєння.
  • 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.  
Світ
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Білорусь
ядерна зброя
ядерна небезпека
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