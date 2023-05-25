Лукашенко не може заперечити Путіну, - білоруський громадський діяч Бульба про розміщення ядерної зброї
Керівник "Беларусь 2.0. Робім разам", білоруський громадський діяч Сергій Бульба висловив здивування щодо підписання документа про розміщення ядерної зброї
Цією думкою він поділився в етері Еспресо.
Експерт зауважив, що у Білорусі чекали на реакцію Китаю щодо розміщення ядерної зброї у країні.
"У Китаї виказали своє незадоволення. За місяць знизився вантажопотік залізницею через Білорусь на Європу на 54%. Відповідно Китай прийняв таке рішення, все ж таки він тут основний бенефіціар. Це дуже засмутило Лукашенка, бо це дохід і ВВП. Ймовірно, він нічого не може сказати Путіну, не може нічого заперечити", - пояснює Бульба.
Білоруський громадський діяч нагадав, що Велика сімка рекомендувала Китаю все ж таки натиснути на Путіна.
"Білоруський представник Організації Об’єднаних Націй виступаючи, ймовірно, після розмови з Лукашенком, він же не міг сам по собі висловити цю ініціативу, почав говорити: ви не зважайте, це все реклама, чисто поговорити, насправді ж нічого не буде. Зараз ми маємо інформацію, що все ж таки ця угода підписана. Це викликає деяке здивування, таке враження, що такий собі "хтось" вирішив піти ва-банк", - припускає керівник "Беларусь 2.0. Робім разам".
Бульба згадав, що була версія про те, що для Путіна розмови про розміщення ядерної зброї на території Білорусі є спроба певного інформаційного тиску.
"З однієї сторони пригрозити, що ми розмістимо ядерну зброю. Водночас всі чекали, що зіграє роль санкцій, тоді - не розмістимо. Зараз послухавши білоруського міністра оборони зрозуміло, вони живуть у якомусь своєму паралельному всесвіті, бо той заявляє про невиконання Будапештського меморандуму, а хто Будапештський меморандум найперше не виконує, як сама Росія. По-друге, він заявляє, що Захід хоче розірвати слов’янське єднання, оце те, що зараз відбувається - агресія Росії проти України, війна відкрита. Він каже, що це Захід таким чином розвиває слов’янське єднання", - дивується експерт.
- Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
- 23 квітня офіційні джерела міністерства оборони Республіки Білорусь розповіли як проходить підготовка до розміщення на території країни різних видів російського ядерного озброєння.
- 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.1
Купівля 37.1Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе