Білорусь готує площадку під стратегічну ядерну зброю Росії та навчила своїх бійців поводженню з тактичною

Підпорядкована відомству телевізійна компанія "ВоенТВ" ранком неділі, 23 квітня 2023 року, оприлюднила сюжет під назвою "Ядерна зброя у Білорусі?".

"Ніхто не виключає розміщення в країні ядерної зброї стратегічного призначення. А це зовсім інша розмова", - йдеться в сюжеті.

Після цього показано людину у військові формі, чиє обличчя частково приховує маска.

Він розповідає, як готує площадку до розміщення російських ядерних ракет "Тополь".

"Ми знаходимося на одному з майданчиків у районі бойової стартової позиції, де колись розташовувався ракетний полк (радянських, - ред.) військ стратегічного призначення. Наразі тут проводяться роботи з благоустрою території після зимового періоду, а також інші заходи, спрямовані на підтримку інфраструктури у належному стані.

Щодо можливості використання об'єктів стратегічного призначення, що збереглися у спадок з часів Радянського Союзу, можна з упевненістю сказати, що за потреби вони оперативно можуть бути підготовлені до застосування. На даний момент наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити в першу чергу збереження і підтримку в готовності до використання інфраструктури, що залишилася у спадок від ракетних військ стратегічного призначення, що знаходилася тут", - каже на відео від білоруського "ВоенТВ" чоловік, ім'я та військові звання і посада якого не розкриваються.

У ролику показано пам'ятну табличку, що вказує на 56-й ракетний полк і 1692-у ремонтно-технічну базу Ракетних військ стратегічного призначення СРСР.

56-й полк було сформовано 1961 року, нагадує білоруське видання Reform.

Він дислокувався в районі населених пунктів Шерешево та Ясень під Пружанами, що на заході Білорусі. Спершу в полку мали бути два наземних і один шахтний дивізіони. Однак шахтні об'єкти не були збудовані, і в штаті полку в результаті залишилися два наземні дивізіони.

Пізніше полк було передислоковано до Зимовичів. Підрозділ ніс бойове чергування спочатку з ракетами Р-12, після зняття з озброєння в середині 1980-х було переведено на ракетні комплекси РСД-10 "Піонер-К" (SS-20).

Зимовичі є передмістям Мозиря на півдні Білорусі. Найближчим до Мозиря українським містом є Овруч.

Комплекси "Тополь" з'явилися у ньому на початку 1990-х. Після того як Білорусь одночасно з Україною відмовилася від ядерної зброї та зафіксувала це у Будапештському меморандумі, полк було знято з бойового чергування у 1993 році, виведено до Росії та розформовано у 1994 році, пише Nasha niva.

Також слід додати, що у тому ж цитованому вище відео "ВоенТВ" міноборони Білорусі анонімний авіапілот літаків Су-25 підтверджує навчання під егідою Росії на предмет використання тактичної ядерної зброї.

Окрім того, ввечері 22 квітня 2023 року ТГ-канал міністерства оборони Республіки Білорусь поінформував про завершення практичної підготовки у Російській Федерації білоруських розрахунків оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"Білоруські військовослужбовці приземлилися на аеродромі Мачулищі після проходження повного циклу навчання на одному з полігонів збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.