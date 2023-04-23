Білорусь готує площадку під стратегічну ядерну зброю Росії та навчила своїх бійців поводженню з тактичною
Офіційні джерела міністерства оборони Республіки Білорусь розповіли як проходить підготовка до розміщення на території країни різних видів російського ядерного озброєння
Підпорядкована відомству телевізійна компанія "ВоенТВ" ранком неділі, 23 квітня 2023 року, оприлюднила сюжет під назвою "Ядерна зброя у Білорусі?".
"Ніхто не виключає розміщення в країні ядерної зброї стратегічного призначення. А це зовсім інша розмова", - йдеться в сюжеті.
Після цього показано людину у військові формі, чиє обличчя частково приховує маска.
Він розповідає, як готує площадку до розміщення російських ядерних ракет "Тополь".
"Ми знаходимося на одному з майданчиків у районі бойової стартової позиції, де колись розташовувався ракетний полк (радянських, - ред.) військ стратегічного призначення. Наразі тут проводяться роботи з благоустрою території після зимового періоду, а також інші заходи, спрямовані на підтримку інфраструктури у належному стані.
Щодо можливості використання об'єктів стратегічного призначення, що збереглися у спадок з часів Радянського Союзу, можна з упевненістю сказати, що за потреби вони оперативно можуть бути підготовлені до застосування. На даний момент наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити в першу чергу збереження і підтримку в готовності до використання інфраструктури, що залишилася у спадок від ракетних військ стратегічного призначення, що знаходилася тут", - каже на відео від білоруського "ВоенТВ" чоловік, ім'я та військові звання і посада якого не розкриваються.
У ролику показано пам'ятну табличку, що вказує на 56-й ракетний полк і 1692-у ремонтно-технічну базу Ракетних військ стратегічного призначення СРСР.
56-й полк було сформовано 1961 року, нагадує білоруське видання Reform.
Він дислокувався в районі населених пунктів Шерешево та Ясень під Пружанами, що на заході Білорусі. Спершу в полку мали бути два наземних і один шахтний дивізіони. Однак шахтні об'єкти не були збудовані, і в штаті полку в результаті залишилися два наземні дивізіони.
Пізніше полк було передислоковано до Зимовичів. Підрозділ ніс бойове чергування спочатку з ракетами Р-12, після зняття з озброєння в середині 1980-х було переведено на ракетні комплекси РСД-10 "Піонер-К" (SS-20).
Зимовичі є передмістям Мозиря на півдні Білорусі. Найближчим до Мозиря українським містом є Овруч.
Комплекси "Тополь" з'явилися у ньому на початку 1990-х. Після того як Білорусь одночасно з Україною відмовилася від ядерної зброї та зафіксувала це у Будапештському меморандумі, полк було знято з бойового чергування у 1993 році, виведено до Росії та розформовано у 1994 році, пише Nasha niva.
Також слід додати, що у тому ж цитованому вище відео "ВоенТВ" міноборони Білорусі анонімний авіапілот літаків Су-25 підтверджує навчання під егідою Росії на предмет використання тактичної ядерної зброї.
Окрім того, ввечері 22 квітня 2023 року ТГ-канал міністерства оборони Республіки Білорусь поінформував про завершення практичної підготовки у Російській Федерації білоруських розрахунків оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".
"Білоруські військовослужбовці приземлилися на аеродромі Мачулищі після проходження повного циклу навчання на одному з полігонів збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
- "Іскандер-М" з Росії вже є на території Білорусі.
- Російські ракетні комплекси "Іскандер" є тактичною ядерною зброєю, комплекси "Тополь" - стратегічною, тобто здатною вражати цілі на значно більшій відстані та сильнішим боєзарядом.
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