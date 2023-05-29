Токаєв назвав жартом пропозицію Лукашенка розташувати російську ядерну зброю в Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав жартом пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розташувати російську ядерну зброю у країні
Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану.
Таким чином він прокоментував пораду Лукашенка вступити Казахстану до Союзної держави та отримати від РФ ядерну зброю.
"Днями Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, передусім Євразійський економічний союз", - сказав Токаєв.
Він наголосив, що Казахстану не потрібна ядерна зброя, оскільки він дотримується міжнародних угод.
"Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", - підкреслив Токаєв.
- 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- Одразу після цього, Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі.
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