"Це нормальний процес": Арахамія зізнався, що у нього було багато офшорів, а зараз є у дружини

Про це повідомляє Цензор.Нет.



За інформацією видання, Арахамія зізнався, що у нього "було багато офшорів". Крім того, навіть зараз в декларації його дружини є офшор на Сейшелах.



Зазначається, що сам Арахамія назвав наявність офшорів "нормальним процесом", уточнивши, що у нього є негативна і позитивна сторони.



"Позитивна полягає в тому, що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якщо ви зараз подивитеся, наприклад, топ-100 мільярдерів світу, то майже у кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищене... А негативна сторона офшорів - це потенційні якісь маніпуляції з податками", - пояснив нардеп.



Він додав, що із цим треба боротися і нагадав, що за тридцять років незалежності України "тільки "Слуга народу" прийняла антиофшорний законопроєкт".

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський.

3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Офшор 95" журналістів "Слідство.Інфо", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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