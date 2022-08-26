"Це означає зраду України": посол у Німеччині Мельник про заклик однопартійців Шольца не допомагати зброєю
Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував позицію політиків лівого крила правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликали припинити допомагати Україні зброєю і підштовхнути українську владу до переговорів із Росією
Про це Андрій Мельник написав у Twitter.
"Гей ви, панове "ліві"! Ваша цинічна пропозиція про пошук "способу співжиття" з терористичним осередком у Росії означає зрадити Україну та залишити мільйони українців на поталу російським посіпакам, убивцям і ґвалтівникам. Це просто огидно", - написав Мельник.
- Раніше повідомлялося, що представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступили за мирні переговори з Росією.
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