"Це означатиме оголошення війни всьому світу": Зеленський застеріг Москву від спроб підірвати Каховську ГЕС
Президент Володимир Зеленський застеріг російського агресора від спроб підірвати Каховську ГЕС та попередив, що це означатиме оголошення війни всьому світу
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
"І я хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у Москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде", - заявив президент України Володимир Зеленський.
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