"Це поки що дипломатична поразка": експерт Краєв про візит Блінкена до Саудівської Аравії
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Він прокоментував візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Саудівської Аравії
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"На жаль, Саудівська Аравія зайняла не зовсім проізраїльську позицію, відповідно - не зовсім проамериканську позицію. Все-таки виявляється, що останні їхні використання Китаю для своїх перемовин з Іраном і взагалі ближчі контакти з Китаєм - не були марними. Тепер вони справді виступають або як нейтральний, або прокитайський гравець", - зазначив Краєв.
Однак, він додав, що, з іншого боку, можна побачити певні досягнення в інших країнах регіону.
"Ми бачимо, що Йорданія готова надати свої аеродроми, свою інфраструктуру для американських літаків. Ми бачимо, що ще не завершилася епопея з Єгиптом, який, хоча також намагається не брати ні в чому участь і вийти з-під американського тиску, але американці мають свої засоби впливу. Тобто, так, Саудівська Аравія, на жаль, поки що - дипломатична поразка. Але є ще Єгипет, де шальки терезів можна перехилити", - розповів експерт.
- 12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.
- Наступного дня Блінкен зустрівся в Аммані, столиці Йорданії, з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
- Держсекретар США також відвідає Єгипет, який межує із сектором Газы. Там він обговорить зусилля щодо створення коридору для гуманітарної допомоги та створення безпечних зон для цивільного населення всередині сектора Газы.
- 14 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії. Це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.
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