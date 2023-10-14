"Це поки що дипломатична поразка": експерт Краєв про візит Блінкена до Саудівської Аравії

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"На жаль, Саудівська Аравія зайняла не зовсім проізраїльську позицію, відповідно - не зовсім проамериканську позицію. Все-таки виявляється, що останні їхні використання Китаю для своїх перемовин з Іраном і взагалі ближчі контакти з Китаєм - не були марними. Тепер вони справді виступають або як нейтральний, або прокитайський гравець", - зазначив Краєв.

Однак, він додав, що, з іншого боку, можна побачити певні досягнення в інших країнах регіону.

"Ми бачимо, що Йорданія готова надати свої аеродроми, свою інфраструктуру для американських літаків. Ми бачимо, що ще не завершилася епопея з Єгиптом, який, хоча також намагається не брати ні в чому участь і вийти з-під американського тиску, але американці мають свої засоби впливу. Тобто, так, Саудівська Аравія, на жаль, поки що - дипломатична поразка. Але є ще Єгипет, де шальки терезів можна перехилити", - розповів експерт.