Це послання всім: генерал Романенко про відвідування Зеленським українських позицій в Авдіївці
Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010 рр.), генерал-лейтенант, вважає, що відвідування вищим політичним та військовим керівництвом українських позицій дозволяє на місцях з'ясовувати рівень об'єктивного стану, щоб приймати відповідальні рішення
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Це послання всім. Війна такого широкомасштабного рівня стосується і наших громадян, і наших військових. Це показує, що Верховний Головнокомандувач рішуче налаштований, він там, де найважчі виконання завдань. Крім того, це показ Путіну, у якого невелика кількість таких поїздок і більше показових. У нас Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач часто бувають та працюють на позиціях", - зауважив генерал-лейтенант.
Ігор Романенко додав, що відвідування вищим політичним та військовим керівництвом українських позицій дозволяє на місцях з'ясовувати рівень об'єктивного стану, щоб приймати відповідальні рішення.
- 29 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав українські позиції в Авдіївці Донецької області
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