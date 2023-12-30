Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Це послання всім: генерал Романенко про відвідування Зеленським українських позицій в Авдіївці
Ексклюзив

Це послання всім: генерал Романенко про відвідування Зеленським українських позицій в Авдіївці

30 грудня, 2023 субота
15:04
Війна з Росією Володимир Зеленський, Авдіївка

Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010 рр.), генерал-лейтенант, вважає, що відвідування вищим політичним та військовим керівництвом українських позицій дозволяє на місцях з'ясовувати рівень об'єктивного стану, щоб приймати відповідальні рішення

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Це послання всім. Війна такого широкомасштабного рівня стосується і наших громадян, і наших військових. Це показує, що Верховний Головнокомандувач рішуче налаштований, він там, де найважчі виконання завдань. Крім того, це показ Путіну, у якого невелика кількість таких поїздок і більше показових. У нас Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач часто бувають та працюють на позиціях", - зауважив генерал-лейтенант.

Ігор Романенко додав, що відвідування вищим політичним та військовим керівництвом українських позицій дозволяє на місцях з'ясовувати рівень об'єктивного стану, щоб приймати відповідальні рішення.

  • 29 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав українські позиції в Авдіївці Донецької області





 

Україна
Володимир Зеленський
Донеччина
Авдіївка
Читайте також:
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
30 грудня, 2023 субота
Удар 29 грудня є кульмінацією зусиль РФ прорвати систему ППО України, - ISW
Естонія
29 грудня, 2023 п'ятниця
На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд
На фото: Дональд Трамп у "Сам удома 2"
29 грудня, 2023 п'ятниця
Трамп заявив, що "Сам удома 2" став успішним завдяки його епізодичній ролі
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.1
    Купівля 38.1
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.92
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 грудня
15:13
граната
На Київщині затримали підлітка, який підірвав гранату у під'їзді багатоквартирного будинку
15:02
Оновлено
Бєлгород
У Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: нібито є загиблі та поранені
14:53
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 39 загиблих і понад 100 поранених. Усі деталі
14:39
екологія
На Київщині один з водоканалів скидав хімікати в річку, - Держекоінспекція
14:30
Сербія
У Сербії на 34 дільницях проводять перевибори
14:19
Монобанк
У 2023 році українці задонатили на ЗСУ втричі більше коштів, ніж торік, - monobank
14:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Про мобілізацію поліцейських та прокурорів
13:41
Ексклюзив
Джозеф Байден, саміт НАТО
США ризикують капітулювати перед тоталітарними режимами, - Піонтковський
13:33
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не є божевільним і не ризикне атакувати територію НАТО, - державний секретар МО Польщі Залевський
13:30
Аналітика
Багато обіцянок, але мало поставок: яку зброю Україна отримала від союзників у 2023 році та що чекати далі
13:26
Оновлено
Польща
Польща відновила пошуки елементів російської ракети, залучено 480 військових
12:59
Російські військові
Британська розвідка спрогнозувала можливі втрати серед російських військових до 2025 року
12:51
Оновлено
жалоба
У чотирьох містах України оголошено День жалоби за жертвами атаки РФ 29 грудня
12:42
школа в окупації
У школах Мелітополя окупанти примусово проводять для дітей уроки "російської ідентичності"
12:29
Трамп
Трамп планує оскаржити рішення про дискваліфікацію на праймеріз в штатах Колорадо і Мен, - NYT
12:17
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі 9 ворожих кораблів, серед яких 3 ракетоносії
12:03
OPINION
Сергій Фурса
І серед політиків бувають ухилянти...
12:00
Інтерв’ю
Лесь Подерв'янський
Я знаю з інтимного спілкування з кацапами, що крім пі***юлини вони нічого не розуміють, - Лесь Подерв'янський
11:55
землетрус
У Грузії стався землетрус магнітудою 4,1
11:52
Чорне море, Крим
У Севастополі пролунав потужний вибух: РФ заявляє про знищення українського морського безпілотника
11:46
Російські військові
Росія розгорнула 19 тисяч військових на кордоні з Україною, - Командування об'єднаних сил ЗСУ
11:18
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Дикий назвав умову, яка може суттєво змінити хід бойових дій на користь України у 2024 році
11:08
У Чернігівській області відбудували та відкрили рух шляхопроводом, який зруйнували окупанти
10:46
Прага мітинг
"Санкції для Росії, зброя для України": у Празі близько сотні демонстрантів вимагали зброю для України після масованої атаки РФ
10:29
Ексклюзив
втрати окупантів
Суттєвого просування на Запорізькому напрямку окупанти не мають, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
"Головне - підготувати людей. Зброя буде": офіцер ЗСУ Кішак про мобілізацію
10:05
OPINION
Олексій Біловол
Домовлятися з Путіним — йти на угоду маніяком
10:02
вокзал у Херсоні
У Херсоні посилять заходи безпеки для пасажирів на залізничному вокзалі через обстріли
09:46
Китай та США
Китай спростить оформлення віз для туристів з США
09:39
Новини компаній
Як працює бізнес в умовах війни: кейс "Опті Глобал"
09:30
Огляд
Сверблячка сьомого року, прокляття сильних і кухня після війни – 5 книг про щастя
09:28
зерно, зернова угода
Україна стала третім за величиною постачальником сільгосппродукції в ЄС
08:58
Google
Google заплатить $5 млрд через позов про приховане стеження за користувачами
08:31
Оновлено
війна з Росією Белгородська область безпілотники ППО
У РФ заявили про збиття 32 безпілотників над чотирма російськими областями та обстріли Бєлгородщини
08:12
Огляд
Україна ЄС
Як Україна йде до ЄС. Результати 2023 року – що здобули, що ще треба зробити?
08:04
OPINION
Віктор Андрусів
Наступний рік не стане завершальним у війні
07:51
немовля
Чисельність населення світу цього року зросла на 75 мільйонів
07:35
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 88 російських крилатих ракет, 17 артсистем та 750 окупантів, - Генштаб
06:52
Ентоні Блінкен
США продадуть Ізраїлю артилерійські снаряди без схвалення Конгресу
06:40
Оновлено
Радбез ООН
Вихід один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, - Кислиця під час засідання Радбезу ООН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV