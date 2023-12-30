Це послання всім: генерал Романенко про відвідування Зеленським українських позицій в Авдіївці

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Це послання всім. Війна такого широкомасштабного рівня стосується і наших громадян, і наших військових. Це показує, що Верховний Головнокомандувач рішуче налаштований, він там, де найважчі виконання завдань. Крім того, це показ Путіну, у якого невелика кількість таких поїздок і більше показових. У нас Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач часто бувають та працюють на позиціях", - зауважив генерал-лейтенант.

Ігор Романенко додав, що відвідування вищим політичним та військовим керівництвом українських позицій дозволяє на місцях з'ясовувати рівень об'єктивного стану, щоб приймати відповідальні рішення.

29 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав українські позиції в Авдіївці Донецької області









