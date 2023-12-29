Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці

Про це Зеленський написав у телеграмі.

Президент відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Одна з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку. Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат", - пише Володимир Зеленський.

Офіс президента повідомив, що Зеленський також відвідав передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Він ознайомився з роботою лікарів, які приймають поранених захисників зі стабілізаційних пунктів ОТУ "Лиман" і "Соледар" і надає їм медичну допомогу.

Зеленський нагородив медиків орденами "За мужність" ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня.

"Дякую за все, що робите, за те, що повертаєте до життя наших хлопців, дівчат – наших воїнів. Бажаю вам здоров’я, адже для вашої місії потрібно багато міцності та здоров’я", – зазначив він, звертаючись до військових медиків.

Зеленський також поспілкувався з пораненими військовослужбовцями і вручив нагороди.

"Дякую вам за те, що воюєте так міцно. Вітаю вас зі святами. Бажаю якнайшвидшого одужання. Перемоги в наступному році!", - сказав президент.