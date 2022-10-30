"Це шанс для нашої нації позбутися назавжди всього російського", - Ростислав Держипільський

Про це митець заявив в інтерв'ю Укрінформу, що вийшло 30 жовтня 2022 року.

"Коли в нас усе це (війна, - ред.) почалось, я раптом збагнув - а як це так трапилось, що я, гуцул і хлопець з Косова, був настільки зараженим цією бацилою "вєлікого іскусства", що навіть своїх студентів наставляв: "Як можна не читати Толстого і Достоєвського?" Водночас ставлення до української класики, драматургії в нас було досить зневажливим. І от мені наче пелена спала з очей. Я зрозумів: оті наративи, що все найкрутіше - то російське, а українське – погане, були штучно й навмисно нам накинуті. Так ось, тепер однозначно в цих питаннях не може бути жодних півтонів", - зазначив Держипільський.

"Убивства і смерті перекреслюють будь-які півтони й ділять усе на чорне та біле. Все, що стосується російського, має бути викинуто з наших душ і сердець назавжди. Треба вбити у собі москаля. Так, на півдні та в центрі України людям старшого покоління це буде зробити важче. Але це шанс для нашої нації, хоч він і важкий та кривавий, позбутися назавжди всього російського", - наголосив він.

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Зокрема, після 24 лютого з репертуару очолюваного ним театру виключено вистави російських авторів.

"Ми викинули з репертуару вісім таких вистав. Ця дерусифікація, яка найперше має торкатись наших мізків і душ, пройшлась по мені чи не найбільше. Адже 11-12 березня мала відбутись прем’єра вистави "Ідіот" за Достоєвським, про яку я давно мріяв. Я навіть говорив в одному з інтерв’ю, що Достоєвський - один із найулюбленіших моїх авторів", - зазначив Ростислав Держипільський.

За його словами, замінити ці вистави є ким і є чим.

"Чим замінити? Є геніальні Леся Українка, Винниченко, Стефаник, яких треба по-новому оцінювати. Є чудова європейська література - поляків, чехів, народів Балтії, Скандинавських країн та інших, які треба вивчати", - пояснив Держипільський.

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