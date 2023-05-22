Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у відеоінтерв’ю телеканалу Welt.

"Перш за все, це сигнал російському президенту, щоб він не сподівався, що зможе досягти своєї мети, просто ведучи війну, яка триватиме якомога довше. Союзники готові надавати довгострокову підтримку Україні", - сказав він.

Шольц також додав, що Німеччина не має літаків F-16 і зосереджена в основному на наданні Україні ППО, бронетехніки та важкої артилерії. Отже, наразі не йдеться про те, щоби ФРН проводила навчання українських пілотів.

Канцлер Німеччини назвав пріоритетом те, що партнери підтримують Україну в її захисті. Німеччина зараз є другою серед держав, які надають Україні фінансову, гуманітарну допомогу, а також передає зброю. Політик згадав нещодавно оголошений пакет вартістю 2,7 мільярда євро поставок, розрахований на цей і наступний рік.

Окрім цього, коментуючи погрози з боку Москви через літаки, Шольц зазначив, що вони лунали й раніше.

"Важливо те, що ми діємо лише узгоджено один з одним, немає "національних" ініціатив, і ми дбаємо, щоби не дійшло до ескалації, яка призведе до війни між Росією та НАТО", - додав він.

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Глава німецького уряду повторив вимогу до Росії: припинити війну і вивести війська. Усіх інших він закликав не забувати про те, що РФ силою зброї намагається інкорпорувати значну частину України. Кремль не повинен досягти успіху в таких своїх планах, адже це порушує міжнародний мирний порядок і ставить під загрозу мир і безпеку у світі, підкреслив політик.

Відповідаючи на запитання щодо майбутнього членства України в НАТО, Шольц згадав саміт Альянсу 2008 року в Бухаресті, де було сформовано довгострокову перспективу.

"Всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться. Ще й тому, що в критеріях НАТО є ціла низка умов, які Україна наразі не може виконати", - заявив канцлер.

Водночас він зазначив, що на майбутнє доведеться говорити про гарантії безпеки. Ці гарантії включають питання, наскільки сильно партнери озброюватимуть Україну в майбутньому. Після війни Україна буде оснащена зброєю західного виробництва, зауважив політик.

Шольц додав, що обговорювати гарантії безпеки доведеться згодом. Але, вважає він, до цього ще далеко.