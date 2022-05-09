Це справді війна двох світоглядів - демократичний світ святкує День перемоги над нацизмом 8 травня, тоталітарний - 9 травня, - Княжицький
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький закликав відмовитися від тоталітарної спадщини та відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня
Про це Княжицький написав у facebook.
"Зеленський сказав : "Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 травня й перемогу над нацизмом".
Так от. Це справді війна двох світоглядів. Один, європейський і демократичний святкує День перемоги над нацизмом 8 травня, інший, тоталітарний - 9 травня", - наголосив Княжицький.
Від підкреслив, що від святкування перемоги над нацизмом ми справді ніколи не відмовимося, але будемо відзначати цей день тоді, коли нацизм було переможено - 8 травня.
"А не тоді, коли тоталітарний совок накреслив олівчиком - 9-го. Накреслив, бо був союзником нацистів перед Другою світовою війною і став спадкоємцем після.
А ми не тоталітарний совок і не Росія. І наша перемога станеться тоді, коли ми силою зброї ЗСУ і волі народу викреслимо з життя пам‘яті сучасних російських нацистів і радянську спадщину. І Зеленський теж", - переконаний Княжицький.
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