"Це трагедія, якої можна було уникнути": Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї ОГШБр
Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він заявив, що за фактом події триває розслідування
Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні у неділю, 5 листопада.
На початку свого звернення Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
"Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав", - зазначив він.
За словами президента, за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.
"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій - у зоні дострілу та аеророзвідки ворога - знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", - заявив Зеленський.
Зокрема, він додав, що наразі головною метою розслідування є необхідність "дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".
- Напередодні, у п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
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