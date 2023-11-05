"Це трагедія, якої можна було уникнути": Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї ОГШБр

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні у неділю, 5 листопада.

На початку свого звернення Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

"Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав", - зазначив він.

За словами президента, за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій - у зоні дострілу та аеророзвідки ворога - знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", - заявив Зеленський.

Зокрема, він додав, що наразі головною метою розслідування є необхідність "дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".