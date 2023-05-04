Про це він заявив у етері Еспресо.

"Для мене це голосування є знаковим у декількох вимірах. Перше - це певний проміжний підсумок дискусії про "хороших руських". Ці "хороші руські" сьогодні на 80% підтримують злочинця Путіна. І тому всі вони відповідають за те, що сьогодні чинить Путін на території нашої держави, стосовно наших людей. І це узагальнене ім'я всіх тих, хто підтримує і чинить злочини в Україні", - сказав він.

Синютка також висловив думку, щодо того, що Україна "відстала від колег з країн Балтії", які роблять кроки та посилають меседжі світовій спільноті стосовно відповідальності росіян за їхню ненависть до України.

"По-третє - це, на мою думку, підкреслення того, що мета їхня - не захопити частину Донеччини, Луганщини чи мати сухопутний кордон до Криму. Їхня мета залишається зрозумілою та однозначною - знищити Україну та українців. Не бачать вони нас окремою нацією, окремою державою, їхнє завдання було і буде - знищити все, що пов'язано з Україною. І коли ми говоримо "рашист" - ми говоримо про державну, людиноненависницьку ідеологію країни, території якої, поки що розташовані на північний схід від нашої держави. Тому, я переконаний, що це рішення є правильним", - додав депутат.