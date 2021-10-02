Це ваша вигадка: Лукашенко заявив CNN про непричетність до посадки літака з Протасевичем

Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю CNN.

За його словами, посадка літака Ryanair в Мінську та арешт Протасевича не були заздалегідь сплановані спецслужбами.

"Я недавно говорив: якби це була спланована нашими спецслужбами акція, якби це було так, як ви говорите, – ви мені лестите. Тому що провести спецслужбами таку операцію і не порушити жодного міжнародного закону і навіть інструкції – це дорогого коштує. Я не можу сказати, що наші спецслужби сьогодні, і навіть ваші, на це готові – так провести цю операцію. Тому це ваша вигадка", – сказав Лукашенко.

Він додав, що може гарантувати безпеку польотів над Білоруссю, в умовах коли більшість авіакомпаній світу відмовилися від них після інциденту з Протасевичем.

"Якщо ви боїтеся літати над нашою територією, можу вам особисто, і вашій компанії, і вашій країні, і будь-якій іншій гарантувати повну безпеку прольоту над Білоруссю. Так, як це було завжди. Але якщо я і правоохоронні органи будуть бачити загрозу білоруській державі, ми посадимо тут будь-який літак – чи то Великої Британії, чи то Сполучених Штатів Америки. Він негайно буде посаджений в Білорусі, якщо ми будемо відчувати загрозу. Точно так і ви зробите. Це норма. Тому я тут не виняток", - зазначив Лукашенко.