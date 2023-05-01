Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

Спортсмен повідомив, що станом наразі вже є заяви трьох дзюдоїстів світового класу з приводу присутності серед росіян, яких допустили на чемпіонат світу-2023, представників ЦСКА, які є військовослужбовцями.

"Ніхто не сумнівається в патріотичних настроях наших спортсменів, але єдине, що наші спортсмени точно проти того, щоб були якісь подвійні стандарти. Якщо ми домовляємося, що ніхто нікуди не їздить, то не можуть бути такі історії, як із національною збірною командою по футболу, яка наразі бере участь в одному й тому ж турнірі зі збірною Білорусі, але через те, що вони не перетинаються - нам сказали, що вони мають право на подібний вибірковий етап до Євро-2024, звісно це не може не обурити інших спортсменів", - зазначив він.

Читайте також: "Щодня вбивають українців": Олімпійська медалістка Білодід обурилася через військових РФ серед учасників ЧС-2023 з дзюдо

Також Беленюк додав, що попереджав про такі наслідки, тому що це те, що "б'є в око відразу".

"Ми читаємо наказ і бачимо реалії, що спортсмени-професіонали дозволяють собі виступати з росіянами та білорусами, футболістам теж дозволяють, а спортсменам національної збірної команди не дозволяють. Це вбиває клин між розумінням всередині українського спорту", - зазначив він.