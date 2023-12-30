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Це все починає діяти в ручному режимі: нардепка Бобровська про ситуацію на прикордонних пунктах України

30 грудня, 2023 субота
17:55
Суспільство перетин кордону, черги на кордоні

Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що кордон перетинали тільки ті автобуси, де жінки були водіями, а чоловіків, які не є на обліку військовозобов'язаних, не пропускали

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо ситуації на кордоні, я знаю, що станом на кілька годин тому автобуси стоять вже другий день. Пропускали тільки ті автобуси, де жінки були водіями. Чоловіків, які не є на обліку військовозобов'язаних, не пропускали. Всі очікують погодження виключно від адміністрації Державної прикордонної служби України, тобто Києва. Самостійно прикордонник на посту не може приймати рішення. Це зумовлено тим, що начебто є якісь нові правила перетину кордону для чоловіків. Але насправді це все починає діяти у такому ручному режимі", - прокоментувала народна депутатка України.

За її словами, вже з нашої сторони українці гуртуються до протестів на кордоні.

"Мені здається, коли військовозобов'язаних, які не є обліку, не випускають, але вони мають підстави для виїзду, то це додатковий постріл собі в ногу, плечі та шию. Так з українцями не поводяться. Українці доводили не один раз протягом 30 років, що ця автократія призводить до дуже нехороших наслідків, тим більше коли немає законних підстав заборони перетину кордону для тих, хто має ці підстави. Знаю, що люди скупчуються, що черги накопичуються, спротив та нерви є на пунктах перетину кордону. Вважаю, що це буде ще величезним економічним ударом по Україні і ми це дуже швидко відчуємо. Результат буде набагато глибшим та ширшим для держави, аніж ми просто не пускаємо чоловіків, які мають законні підстави для виїзду", - резюмувала Соломія Бобровська.

  •  29 грудня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України зафіксовано черги з автівок, автобусів та пішоходів
  • 30 грудня у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, нібито не пропустили багатодітного батька без військово-облікових документів. У мережі ж поширили інформацію про посилення правил перетину кордону, однак вона виявилася фейковою
Україна
митниця
Держприкордонслужба
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